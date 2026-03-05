Na gradilištima u Tuzli i Živinicama zatečen 41 strani radnik bez dozvole za rad

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je tokom februara 2026. godine, na osnovu prethodno prikupljenih operativnih saznanja, provela pojačane inspekcijske kontrole na području nadležnosti Terenski centar Tuzla, s ciljem provjere zakonitosti boravka i rada stranih državljana.

Tokom kontrola evidentiran je 41 strani radnik, od čega 38 državljana Republike Turske i tri državljana Republike Azerbejdžan. Utvrđeno je da su boravili i radili bez radne dozvole, bez prijavljene adrese boravka i bez odobrenog privremenog boravka.

Nepravilnosti su zabilježene na više lokacija na području Tuzla i Živinice, gdje je 27 osoba radno angažovano u Tuzli, a 14 u Živinicama. Prema dostupnim informacijama, većina zatečenih lica bila je angažovana posredstvom pravnog subjekta registrovanog u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji je imao zaključene podugovore s drugim firmama.

U skladu sa Zakon o strancima Bosne i Hercegovine, nadležni organ je izrekao zakonom propisane mjere, uključujući otkaz boravka, mjere protjerivanja i izdavanje prekršajnih naloga.