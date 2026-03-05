Federacija BiH pred zabranom fizičkog kažnjavanja djece

Vlada Federacije prihvatila je inicijativu i odobrila pokretanje zakonske zabrane fizičkog kažnjavanja djece u Federaciji BiH kroz proces izrade novog Porodičnog zakona, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva pravde. Inicijativu je uputila Vildana Bešlija (Naša stranka), delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

– Nasilju nad djecom nema mjesta ni u jednom okruženju, zaštita dostojanstva i prava djece mora nam biti prioritet. Borit ću se da zabrana bude primjenjiva u svim okruženjima: u porodici, obrazovnim i drugim institucijama jer dijete nije ničije vlasništvo, već nosilac punih prava. Ovo je trenutak u kojem Federacija BiH ima priliku da napravi civilizacijski iskorak i jasno se svrsta uz evropske i međunarodne standarde zaštite djece. Podsjećam da takva zabrana već postoji u zakonodavstvu RS-a. Vrijeme je da osiguramo pravnu ujednačenost i jednaku zaštitu svakog djeteta na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine – istakla je Bešlija, saopćila je Naša stranka.

Većina zemalja Zapadnog Balkana, ističu iz Naše stranke, je ovu zabranu već implementirala, uključujući Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

IZVOR:FAKTOR