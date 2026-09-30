Vlada FBiH odobrila uvezivanje radnog staža za osam radnika RMU Breza

Vlada Federacije BiH je juče donijela Odluku o uplati 195.679,14 KM zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje i uvezivanje radnog staža za osam radnika Rudnika mrkog uglja Breza d.o.o. – Breza koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Riječ je o radnicima koji su prava ostvarili putem sudskih presuda, a uvezivanjem staža omogućava im se evidentiranje perioda osiguranja za koje doprinosi ranije nisu bili uplaćeni.

U obrazloženju odluke navodi se da je Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. – Breza dostavio JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo zahtjev da se omogući uvezivanje radnog staža za osam radnika, a kojima su iz vlastitih sredstava uplaćena sredstva za PIO/MIO.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, RMU Breza d.o.o. – Breza, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Porezna uprava Federacije Bih.