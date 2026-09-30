Raspisan konkurs za stipendije posebno nadarenim srednjoškolcima

Na osnovu člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2026/2027. godini, broj: 10/1-11-028454/26 od 29.09.2026.godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2026/2027. godini.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike srednjih škola na području Tuzlanskog kantona”

Konkurs je objavljen u utorak, 29.09.2026. godine.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje