UKC Tuzla: Konkurs za pet pedijatara danas, okončan konkurs za neuropedijatra

Povodom najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece iz Tuzlanskog kantona ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, menadžment UKC-a oglasio se saopćenjem u kojem navodi da kontinuirano poduzima aktivnosti na unapređenju zdravstvene zaštite djece i rješavanju dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema.

Iz UKC-a podsjećaju da je 15. septembra u prostorijama ustanove održan sastanak s predstavnicima udruženja oboljele djece, na kojem su razmatrana otvorena pitanja i potrebe djece i njihovih roditelja. Tom prilikom, kako navode, postignuti su konkretni dogovori s ciljem unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Prema navodima UKC-a Tuzla, oglas za prijem pet pedijatara bit će objavljen danas, čime bi se dodatno ojačali kadrovski kapaciteti u oblasti pedijatrije. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što iz ove zdravstvene ustanove vide kao korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe.

Iz UKC-a ističu da se zdravstvene usluge iz oblasti neurologije za dječiji uzrast već pružaju u toj ustanovi, dok se pacijenti u slučajevima kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna mogu, prema medicinskim indikacijama i procjeni ljekara, uputiti u referentne centre u BiH ili inostranstvu.

Dodaju i da je ranije dogovorena saradnja sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u oblasti tretmana neuropedijatrijskih pacijenata, kako bi se u prijelaznom periodu osigurala adekvatna specijalistička zdravstvena zaštita djeci kojoj je potrebna neuropedijatrijska obrada i liječenje.

Menadžment UKC-a Tuzla navodi da je svjestan problema s kojima se suočavaju djeca i njihovi roditelji, ali ističe da su oni posljedica dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova te da se ne mogu riješiti preko noći.

U saopćenju se navodi i da djeca i njihove zdravstvene potrebe ne bi trebale biti predmet političkih ili predizbornih obračuna. Iz UKC-a ističu da će i u narednom periodu transparentno informisati javnost o poduzetim aktivnostima, rezultatima i narednim koracima.