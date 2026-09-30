Nove boračke naknade u FBiH: Utvrđeni iznosi za drugo polugodište 2026.

Vlada FBiH utvrdila je osnovice i koeficijente za boračke naknade. Egzistencijalna naknada iznosi 6,44 KM po mjesecu provedenom u OS.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela šest odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije, planiranih u budžetu Federacije BiH za 2026. godinu, a u okviru programa Poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata, saopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

Donesena je Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli – decembar 2026. godine. Ovom odlukom utvrđuje se koeficijent jedan za obračune i isplate ovih naknada. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za period juli – decembar 2026. godine, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli – decembar 2026. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Također, donesena je i Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2026. godine. Ovom odlukom utvrđuje se koeficijent jedan za obračun i isplatu ove naknade. Na osnovu koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2026. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Danas je donesena i Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period juli – decembar 2026. godine. Ovom odlukom se utvrđuje osnovica za isplatu navedenih naknada. Prema osnovici, utvrdit će se visina mjesečnih iznosa za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli – decembar 2026. godine, u skladu sa Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – decembar 2026. godine u okviru Programa za poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ovom odlukom se utvrđuje ova mjesečna novčana egzistencijalna naknada u iznosu od 6,44 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama. Na osnovu utvrđenog iznosa i koeficijenta iz člana 27. stav (3) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – decembar 2026. godine, a u skladu sa ovim zakonom.

Također, donesena je i Odluka o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnina) za period juli – decembar 2026. godine. Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za određivanje visine ove naknade u iznosu od 1.216,02 KM. Prema ovoj osnovici, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih naknada ličnih i porodičnih invalidnina u Federaciji BiH za period juli – decembar 2026. godine, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, a sve u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Danas je donesena i Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnina) za period juli – decembar 2026. godine. Ovom odlukom utvrđuje se koeficijent jedan za obračune i isplate ovih naknada. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za period juli – decembar 2026. godine, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih naknada korisnika prava boračko-invalidske zaštite za period juli – decembar 2026. godine, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, također u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Vlada Federacije BiH je danas donijela Odluku o uplati 195.679,14 KM zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje i uvezivanje radnog staža za osam radnika Rudnika mrkog uglja Breza d.o.o. – Breza koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Riječ je o radnicima koji su prava ostvarili putem sudskih presuda, a uvezivanjem staža omogućava im se evidentiranje perioda osiguranja za koje doprinosi ranije nisu bili uplaćeni.

U obrazloženju odluke navodi se da je Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. – Breza dostavio JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo zahtjev da se omogući uvezivanje radnog staža za osam radnika, a kojima su iz vlastitih sredstava uplaćena sredstva za PIO/MIO.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, RMU Breza d.o.o. – Breza, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje te Porezna uprava Federacije BiH.

IZVOR.AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208684/vlada-fbih-utvrdila-nove-iznose-borackih-naknada-za-drugu-polovinu-2026