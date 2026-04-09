Vlasnik Pinka Željko Mitrović kupio sarajevsku TV Alfa

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, potvrdio je danas da je kupio sarajevsku TV Alfa. Ujedno je najavio kupovinu još jedne televizije.

Do kupovine dolazi nakon što je prekinuta saradnja Pinka sa BH Telecomom.

On je rekao da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, “čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada prije”.

Emitovat će Pinkove emisije

Mitrović je detaljno objasnio i planove za novoformiranu televiziju u Sarajevu. Prema njegovim riječima, TV Alfa neće biti samo lokalni emiter, već moderna medijska kuća, prenio je Pink.rs.

TV Alfa će emitovati najpopularnije Pinkove formate, ali će zadržati i razvijati sopstvenu produkciju prilagođenu lokalnom tržištu.

Gledaoci će, prema njegovim riječima, imati mogućnost interakcije i praćenja sadržaja putem najsavremenijih platformi.