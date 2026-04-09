Saša Matić najavio veliki koncert u Mejdanu, prihod poklanja u humanitarne svrhe

U Tuzli je juče u hotelu Salis održana press konferencija i druženje sa novinarima povodom velikog koncerta Saše Matića, koji će 9. maja biti održan u dvorani Mejdan.

Jedan od najpopularnijih izvođača u regionu, Saša Matić, još jednom je potvrdio posebnu vezu s tuzlanskom publikom, ističući da se raduje novom susretu s fanovima u gradu u kojem uvijek ima veliku podršku u kojem nastupa od početka 2000-tih godina. Počelo je sa nastupima u klubovima i restoranima a nastavilo sa ovaj put trećim velikim koncertom u Mejdanu.

Koncert u Mejdanu bit će realizovan u koprodukciji tuzlanske agencije Wint Events i beogradske agencije Kamrad, koje iza sebe imaju bogato iskustvo u organizaciji velikih muzičkih događaja.

Osim vrhunske produkcije i atraktivnih gostiju, ovaj koncert imat će i humanitarni aspekt. Naime, nakon uspješne saradnje sa Mirzom Selimovićem, agencija Wint Events nastavlja podršku društveno odgovornim projektima, a Saša Matić je odlučio dati doprinos obrazovanju djece bez roditeljskog staranja, na čemu se direktorica JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli , Amila Šećerbegović, danas posebno i zahvalila.

Iz Međunarodnog interaktivnog otvorenog centra istaknuto je da ovakve inicijative imaju veliki značaj, te da predstavljaju primjer kako muzička industrija može imati i širi društveni uticaj.

Ulaznice za koncert već su u prodaji na prodajnim mjestima Wint Eventsa u CD Shopu Mido Tuzla, kao i putem sistema ulaznica.org.