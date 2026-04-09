Skandal na BHRT-u: Vukanović izbjegao podršku BiH, emisija prekinuta nakon žestoke rasprave

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red jutros je, 9. aprila, gostovao u emisiji Jutro za sve na BHRT-u, kod kolege Zvonke Komšića, a njegovo gostovanje prekinuto je prilično burno. No, krenimo redom.

Na početku gostovanja – a to će ponoviti i više puta tokom razgovora – iznio je brojne kritike na račun Jelene Trivić (Narodni front) i Draška Stanivukovića (PSS), kako je očekivao od oboje da na Općim izborima, koji će se u Bosni i Hercegovini održati u oktobru ove godine, podrže Branka Blanušu (SDS).

“Ako Stanivuković bude kandidat, zbog neprijateljskog odnosa prema SDS-u, kupovanja odbornika, biračkog tijelo SDS-a jednostavno neće moći na bilo koji način da stane iza njega i on će izgubiti borbu. Inače, a njegova populistička politika je osuđen na popast”, poručio je Vukanović, dodavši “dajete [Miloradu] Dodiku meso za burek”.

“Sam protiv svih”

Imao je potrebu naglasiti kako je Trivić “imala apsolutnu podršku mene i SDS prije četiri godine, ako išta, zaslužili smo da ona danas stane iza nas”. Otkrio je i da joj je ponuđeno da, ako pobijede, dobiju mjesto zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i državno ministra finansija. “Gospodo, urazumite se i prihvatite ovu džentlemensku ponudu”, citirao je Vukanović šta je rekao Stanivukoviću nakon sastanka opozicije.

Istaknuo je kako Stanivuković nije odbio ponudu, “on je zastao i razmišljao”, no Trivić je rekla “ne”. Zatim je nastavio: “Pošto je Blanuša miran, ja moram da branim SDS, jer ta odbrana znači odbranu opozicije. Dodik ima agendu da uništi SDS, a to sad radi preko Stanivukovića (…) Jedini način da ova zemlja napreduje jeste da ne bude zemlja mržnje, da bude zemlja u kojoj funkcionišu institucije. Ja ne odustajem po bilo koju cijenu, naravno da ću se kandidovati (za člana Predsjedništva BiH, op.pr.), vjerujem u narod i, ako treba, ići ću sam protiv svih.”

Sami ne možete pobijediti SNSD, upitao ga je Komšić, na što je njegov sagovornik odgovorio: “Imat ću podršku zdravog dijela PDP, te nekih 70-80 posto ljudi u SDS-u. Kad izbacite [Dragana] Čovića i Dodika iz Vijeća ministara, ova će zemlja da prodiše – na tome ću da insistiram. Oni su međusobno uvezani, igraju prljave igre i slušaju centre moći i jedini način oporavka je da se okrenemo sami sebi. Uostalom, pogledajte situaciju na Bliskom istoku i vidjet ćete pravo lice međunarodne zajednice. Ako su Dodik i Čović jači od SAD-a, Velike Britanije i Europske unije, koja deklarativno traži da uvedemo skenere (nova tehnologija na izborima, op.pr), jači od SAD, i ako ne bude skenera, onda je ova zemlja osuđena na propast. Ako se to desi, ako ih ne bude, napravit ćemo pakao i kaos svima koji učestvuju u mafijaškim poslovima. Kome smetaju skeneri? Želimo da se vidi kakva je zapravo volja naroda.”

Zatim je blago reterirao pojasnivši da “pakao i kaos” zapravo znače svaku vrstu demokratskog otpora – protesta, blokada… Komentirao je i kako je Igor Dodik “naručio Donalda Trumpa Jr kao stvari s Temua”, kako mu je nudio litij “da nas rastjera s Majevice”, kako je u pitanju igrokaz u izbornoj godini, i sve uporedio s kultnim filmom Maratonci trče posljednji krug i kako je Pantelija vladao porodicom Topalovića: “Sjećate se one izjave – Pantelija bi se povukao, ali mu ne ide lako… to što radi porodica Dodik, nema veze s demokratijom i Europom, 21 vijekom.”

A, onda je uslijedilo i pitanje “za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu”…

Kako je Komšić ‘ugasio’ Vukanovića

“Pa, neću se neradovati uspjesima BiH, ako me to pitate. Drago mi je što su igrali srcem, to me je posebno oduševilo. Kad postavite pravog čovjeka, pravog trenera, na svako mjesto, onda sve funkcioniše.”

Kolega s BHRT-a je insistirao na odgovoru, a Vukanović je rekao kako je uvijek govorio da navija za “Srbiju i Zvezdu, ne možete istovremeno voljeti dvije žene”: “Ne možete očekivati da srcem navijam za BiH, kao što navijam za Srbiju”, na što mu je Komšić replicirao “pa što ne idete u Srbiju i tamo se kandidujete za Predsjedništvo…”

Navedena rečenica iznimno je uznemirila Vukanovića koji je povišenim tonom rekao “to je vrlo bezobrazno, ja ovdje živim 300 godina, moja porodica…“, pa je počeo i prijetiti prstom, na što je Komšić ljubazno pozdravio sagovornika i “ugasio” ga usred galame te nastavio s programom…