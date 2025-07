Vrhunac toplotnog vala: Danas u Srebreniku temperature i do 37 stepeni

Danas u Srebreniku očekuje se veoma toplo vrijeme s temperaturama koje će doseći i do 37°C tokom poslijepodnevnih sati. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 7 m/s. Padavine su minimalne, s tek 15% vjerovatnoće pljuskova uveče. Obucite laganu, prozračnu odjeću i obavezno nosite šešir i nanosite kremu za sunčanje. Upozorenje: Za regiju Tuzla važi upozorenje na visoke temperature od 10:00 do 19:00, s maksimalnim temperaturama između 32°C i 39°C.

7 Dana

U narednih sedam dana očekuju se promjenjivi vremenski uslovi. U nedjelju i utorak očekuju se obilne padavine s vjerovatnoćom do 95%, dok će ostatak sedmice biti umjereno kišovit. Najbolji dan za izlet je subota, 2. avgusta, kada se očekuje sunčano vrijeme s temperaturama oko 30°C i minimalnim padavinama. Upozorenje: U utorak, 29. jula, očekuju se obilne kiše s količinama do 13.7 mm/h.

15 Dana

Dugoročna prognoza pokazuje da će se toplo i vlažno vrijeme nastaviti tokom sljedeća dva tjedna. Najbolji period za putovanje je između 1. i 2. avgusta, kada će vrijeme biti stabilnije i manje kišovito. Od 3. avgusta pa nadalje očekuju se češći pljuskovi i visoke temperature. Planirajte aktivnosti u ranijim satima kako biste izbjegli najtoplije periode dana.