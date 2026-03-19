Vučić najavio gradnju brze saobraćajnice ka BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ovih dana izgradnju brze saobraćajnice koja će dodatno unaprijediti povezanost zapadne Srbije, ali i vezu prema Bosni i Hercegovini.

Kako je istakao, planirana je izgradnja moderne saobraćajnice od Požege do Užica, uz paralelnu realizaciju tunela ispod Kadinjače, čime bi ovaj pravac bio povezan i sa Bajinom Baštom.

Položaj nove saobraćajnice

“Kada imate brzu saobraćajnicu do ovdje, Užice će biti direktno povezano s autoputem. Od Užica će do Beograda trebati najviše sat i po, odnosno oko sat i 35 minuta. To je velika stvar”, rekao je Vučić, prenosi Biznisinfo.

Tunel ispod Kadinjače

Prema njegovim riječima, projekat obuhvata povezivanje više naselja i važnih tačaka u ovom dijelu Srbije, uključujući Požegu, Užice, Gorjane, Zlakusu i Sevojno.

Istovremeno, planirano je i povezivanje preko tunela ispod Kadinjače prema Bajinoj Bašti, ali i dalje prema Kremnima, Tari, Kotromanu i graničnom prelazu ka Višegradu, čime bi se značajno unaprijedila regionalna saobraćajna mreža.

Bolja povezanost zapadne Srbije i brža veza prema BiH

Ovaj pravac ima i širi značaj, jer predstavlja dio planiranog puta Sarajevo – Beograd, odnosno jedan od dva ključna koridora koji bi trebali povezati Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

Drugi pravac preko Bijeljine

Drugi pravac ide preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine prema Kuzminu u Srbiji, gdje se spaja na autoput Beograd – Zagreb.

Dvije trase autoputa Sarajevo – Beograd

Izgradnja ovih saobraćajnica smatra se važnim infrastrukturnim projektom koji bi mogao doprinijeti bržem protoku ljudi i robe, jačanju regionalne saradnje, ali i ekonomskom razvoju pograničnih područja između dvije zemlje.