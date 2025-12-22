Večeras 25. Izbor najboljeg sportiste BiH

Bosna i Hercegovina će u ponedjeljak 22. decembra po 25. put dobiti sportske heroje. Vrhunac sportske 2025. godine desiće se u hotelu “Holiday” u Sarajevu u 20 časova gdje će biti održana svečena manifestacija 25. Izbora najboljeg sportiste BiH u organizaciji “Nezavisnih novina” i Radio-televizije BiH.

Organizatori koji su proteklih mjeseci vrijedno radili su saopštili da je sve spremno za još jedno grandiozno i spektakularno veče na kojem ćemo se prisjetiti najboljih sportskih ostvarenja u godini na izmaku.

Početak manifestacije u 20 časova

Nagrade će biti dodijeljene u 12 kategorija

Čitaoci nagradili Džejlu Makaš

Prenos preko BHRT-a i www.nezavisne.com

I ovogodišnji izbor podržao je Olimpijski komitet BiH, krovna bh. sportska institucija. Žirijem je predsjedavao legendarni bh. fudbaler i bivši selektor fudbalske repezentacije BiH Mehmed Baždarević.

I ovaj put nagrade će biti dodijeljene u 12 kategorija, a večeras ćemo saznati ko će naslijediti prošlogodišnje laureate košarkaša Džanana Musu i plivačicu Lanu Pudar. U muškoj konkurenciji su se između ostalih našla imena poput Anesa Bostandžića (karate), Vedada Karića (biciklizam), Jovana Lekića (plivanje), Amela Tuke (atletika), Damira Džumhura (tenis) i Tonija Miletića (džudo), a u ženskoj biciklistkinja Lejla Tanović, plivačica Lana Pudar, karatistkinja Emina Sipović, džudistkinja Anđela Samardžić, tekvandoistkinja Džejla Makaš i skijašica Elvedina Muzaferija.

Biće izabrana i najbolja ekipa godine, kao i najbolji trener. Biće uručena priznanja i za najperspektivniju sportistkinju, najperspektivnijeg sportistu, životno djelo, nagrade za razvoj sporta, sportski uzor, najbolji sportista u paraolimpijskom sportu, najbolja ekipa u paraolimpijskom sportu i nagrada publike.

O dobitniku nagrade čitalaca su odlučivali čitaoci “Nezavisnih” glasanjem na portalu www.nezavisne.com, a izabrali su tekvandoistkinju i petu na svijetu Džejlu Makaš.

“Nezavisne novine” i BHRT od 2001. godine organizuju Izbor najboljeg sportiste godine BiH s namjerom da promovišu sport i sportiste BiH te ih na taj način podstiču. U posljednje 23 godine kroz ovaj projekat nagrađeno je blizu 500 sportista, sportskih radnika i ljudi koji su dali doprinos razvoju sporta u Bosni i Hercegovini. U organizaciji i sprovođenju projekta svake godine učestvuju najugledniji i najzaslužniji ljudi iz svijeta sporta, medija…

Ceremonija svečanog proglašenja najboljih biće direktno prenošena putem zemaljskog i satelitskog signala BHRT-a i putem portala www.nezavisne.com i www.bhrt.ba

