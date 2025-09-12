Servisne informacije: Vatrogasci intervenisali u saobraćajnoj nezgodi

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica. Evidentirano je i 1 krivično djelo, te 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 82 pregleda i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na dojavu o saobraćajnoj nezgodi u mjestu Jasenica. Jedno putničko motorno vozilo sletjelo je sa puta u provaliju duboku oko 10 metara.

Na lice mjesta upućeno je jedno vozilo sa dva vatrogasca. U ovoj nezgodi nije bilo povrijeđenih osoba.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice i četiri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne nergije na području Grada Srebrenika danas u naseljima:

Tutnjevac,Cerik,Špionica Srednja,Jošak,Dežići i Špionica Polja u vermenu od 08:30 do 15:30 sati.

– u naseljima:Uroža, Šahmeri, Behrami. Dedići, Seona, Padališta, Lipje, Cage, dio Dubokog Potoka u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

-u naseljima: Babunovići, Salihbašići, Murati, Vikale, Hodžići, Gulami, Ibrići,Panjđurište, Omerbašići, Ahmići, Kovačevići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku sunčano s temperaturama do 26°C.