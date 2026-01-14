Zajednički koraci ka saobraćajnoj deblokadi Tuzlanskog kantona

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sastao se danas sa predstavnicima Tuzlanskog akademskog kluba Selimom Bešlagićem i Safetom Husanovićem, s ciljem razmjene stavova i jačanja zajedničkog djelovanja na unapređenju saobraćajne povezanosti Tuzlanskog kantona. U fokusu razgovora bili su zahtjevi Tuzlanskog akademskog kluba upućeni prema relevantnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na uvrštavanje prioritetnih i strateških projekata cestovne i željezničke infrastrukture Tuzlanskog kantona u Budžet FBiH i planove rada nadležnih javnih preduzeća za 2026. godinu.

Predstavnici Tuzlanskog akademskog kluba podsjetili su da je Tuzlanski kanton, uprkos svom industrijskom, energetskom i demografskom značaju, godinama infrastrukturno zapostavljen, te da su brojni zaključci, deklaracije i inicijative već ranije usvojeni i dostavljeni višim nivoima vlasti. U tom kontekstu, istaknuta je potreba da 2026. godina bude godina konkretnih pomaka, posebno u oblasti modernizacije magistralnih cesta, izgradnje autocesta i brzih cesta, te elektrifikacije i modernizacije željezničke mreže. Kada je u pitanju željeznica, uz uspostavu redovnog putničkog željezničkog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, fokus je bio i na mogućnostima uvrštavanja željezničke trase na relaciji Tuzla – Vareš u trasu i projekat autoceste Tuzla – Žepče. Tokom sastanka, predstavnici Tuzlanskog akademskog kluba predložili su i da Vlada Tuzlanskog kantona, u okviru realnih budžetskih mogućnosti, razmotri formiranje fonda kojim bi se osigurala inicijalna sredstva za izradu projektne dokumentacije za ove saobraćajne projekte, čime bi se dodatno potakle federalne institucije i ubrzala realizacija projekata od strateškog značaja za građane Tuzlanskog kantona.

Premijer Halilagić je ove inicijative ocijenio kao izuzetno konstruktivne i odgovorne, naglasivši da Vlada Tuzlanskog kantona u kontinuitetu podržava sve projekte koji doprinose dugoročnom razvoju Kantona.

„Saobraćajna povezanost Tuzlanskog kantona nije samo infrastrukturno, nego i razvojno pitanje. Vlada Tuzlanskog kantona u potpunosti razumije značaj ovih inicijativa i ostaje snažan partner akademskoj i stručnoj zajednici u borbi za projekte koji su od vitalnog interesa za naše građane. Iako je Budžet za 2026. godinu već usvojen, ideju osnivanja Fonda smatramo vrijednom pažnje i ozbiljno ćemo je razmatrati u okviru institucija Vlade. Možda smo mogli i promptnije regirati da smo inicijativu dobili u okviru Javne rasprave o Budžetu, ali ćemo sigurno prvom prilikom ako budemo išli u pravcu izmjena i dopuna Budžeta, u skladu s realnim mogućnostima, reagirati i pokušati alocirati sredstva za ove namjene,“ izjavio je premijer Halilagić, naglašavajući da su i druge inicijative, posebno željeznička trasa prema Varešu pravovremene kako bi se ovaj segment moga uvrstiti u novi Prostorni plan Kantona, koji je u izradi.

Današnji susret predstavlja nastavak kontinuirane saradnje Vlade Tuzlanskog kantona i Tuzlanskog akademskog kluba, koja je započeta u proteklim godinama, a čiji je zajednički cilj stvaranje snažnijeg, bolje povezanog i konkurentnijeg Tuzlanskog kantona, ravnopravno uključenog u razvojne tokove Federacije Bosne i Hercegovine i države u cjelini.