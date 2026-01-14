Četvrtak, 15 Januara, 2026
Sjajan nastup Elvedine Muzaferije, šesto mjesto u spustu FIS Europa kupa

Elvedina Muzaferija, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica, u svom prvom nastupu na takmičenju FIS Europa kupa u sezoni 2025/2026 u disciplini spust, ostvarila je plasman na visoko šesto mjesto i osvojila vrijednih 40 EC bodova. Sa startnim brojem 35 u cilju je imala peto vrijeme 1:34.97, a do kraja utrke na kojoj je nastupilo 60 takmičarki iz šesnaest zemalja, za devetnaest stotinki bila je brža jedino Norvežanka Eva Unhejm Johansen koja je osvojila peto mjesto.

Današnja utrka održana je nakon jednog zvaničnog treninga u Pass Thurnu u Austriji, a pobjedu je upisala Italijanka Sara Allemand s vremenom 1:34.06. Za devet stotinki bila je ispred domaćih takmičarki Anne Schilcher i 61 stotinku Leonie Zegg. Na istom skijalištu i sutra će biti održan spust za žene, ali bh. tim već danas putuje u Tarvisio (Italija) gdje će, sutra i prekosutra, biti održani zvanični treninzi Audi FIS Svjetskog kupa uoči takmičenja u disciplinama spust i Super-G.

Najbrže skijašice svijeta, među kojima svoje mjesto kontinuirano od 2017.godine ima i Muzaferija, nove utrke startaju za vikend 17. i 18. januara uz direktan prijenos na TV Eurosport 1.

Podsjećamo, Elvedina Muzaferija jedina je bh. skijašica koja je ostvarila pobjede u Europa kupu – u disciplini spust 2024. godine i u disciplini Super-G 2025. godine.

