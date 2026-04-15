Zaposlenik Suda BiH uhapšen na granici, tražila ga SIPA

Postupajući po prijavi v.d. predsjednice Suda BiH, dežurna tužiteljica Tužiteljstva BiH izdala je naredbu policijskim službenicima SIPA za hapšenje zaposlenika Suda BiH S.B. rođenog 1994. godine, osumnjičenog za krivično djelo pronevjere u službi iz člana 221. KZ BiH.

Hapšenje je izvršeno na graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja izlaska osumnjičenog iz BiH.

Osumnjičeni se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio pohranjen u KDP Suda BiH.

Nakon što ispita osumnjičenog, tužiteljica će donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.