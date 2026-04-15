Na današnji dan formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine

Petnaesti april obilježava se kao Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine, datuma koji nosi posebno mjesto u savremenoj historiji zemlje. To je dan kada se podsjeća na formiranje Armije RBiH 1992. godine, u jednom od najtežih perioda za Bosnu i Hercegovinu, kada su brojni građani, bez obzira na zanimanje, godine i prethodno životno iskustvo, stali u odbranu države.

Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je u vremenu agresije, pod izuzetno teškim okolnostima, u uslovima embarga i nedostatka vojne opreme. Ipak, ono što nije nedostajalo bila je odlučnost ljudi da brane svoje domove, porodice i pravo na život u slobodnoj Bosni i Hercegovini.

U njenim redovima bili su ljudi različitih profesija i sudbina, povezani zajedničkim ciljem, odbranom zemlje. Upravo zato Dan Armije RBiH nosi snažnu simboliku, jer podsjeća na trenutak kada je narod preuzeo odgovornost za opstanak države.

Obilježavanje ovog datuma prilika je da se oda počast svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i svima koji su dali doprinos u odbrani zemlje tokom rata od 1992. do 1995. godine. Posebno mjesto u tom sjećanju pripada onima koji su svoje živote utkali u temelje slobode koju Bosna i Hercegovina danas ima.