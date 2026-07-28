Završena dva velika projekta: Srbija uskoro pušta u promet dvije saobraćajnice prema BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za dva mjeseca bit završen i otvoren autoput Kuzmin – Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević – Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih pet kilometara u BiH od granice prema Bijeljini.

Vučić je rekao da je za pet kilometara do granice sa Bijeljinom, Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona eura.

– Tako da, sve što se tiče Srema i Mačve, povezivanja, ta dva dijela Srbije, čini mi se da radimo na najbolji mogući način – rekao je Vučić.

Dio autoputa do Banjaluke i Beograda

Podsjetimo da je dionica Kuzmin – Sremska Rača dio autoputa Sarajevo – Beograd i Banjaluka – Beograd. Ova dionica će se u mjestu Kuzmin povezati s autoputem Beograd – Zagreb. Na ovoj dionici je izgrađen i novi most preko Save na graničnom prelazu.

Trenutno je u izgadnji cijela dionica do Bijeljine ali će ona očito biti otvarana u etapama, a ne odjednom. Osim toga, nedavno je krenula i izgradnja druge dionice, od Bijeljne do Brčkog.

Saobraćajnica Slepčević – Badovinci

Što se pak tiče saobraćajnice Slepčević – Badovinci koju je Vučić spomenuo, riječ o je drugoj cesti koja također povezuje BiH i Srbiju.

Saobraćajnica, u okviru koje je predviđena gradnja pet mostova, projektovana je kao put sa po dvije trake u svakom smjeru, na kojem će vozila moći da se kreću brzinom do 100 kilometara na sat.

Brza saobraćajnica Slepčević – Badovinci zapravo je krak brze saobraćajnice Šabac – Loznica i nalazi se istočno od Bijeljine.

IZVOR:FOKUS.BA