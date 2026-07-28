Međugorje: Svetište ostaje otvoreno za hodočasnike

Nakon što je u Međugorju zapaljen dio vanjskog oltara crkve svetog Jakova i oštećen kip Gospe, na obližnjoj ogradi pronađen je i transparent s porukom na poljskom jeziku.

Na njemu su ispisana imena šestero međugorskih vidjelica – Ivanke, Mirjane, Milke, Vicke, Ivana i Jakova, uz poruku “to oszuści, mam dowody”, što u prevodu znači “to su prevaranti, imam dokaze“.

Oglasio se i Župni ured Međugorja.

U svojoj poruci pozvali su vjernike na molitvu za one koji su počinili ovaj čin, ali i na očuvanje mira i dostojanstva.

– Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi – poručili su iz Župnog ureda.

Istakli su da poruka Međugorja ostaje poziv na mir, ljubav i praštanje, te pozvali vjernike da na ovaj događaj ne odgovaraju osvetom.

– Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije: da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu – navodi se u saopćenju.

Iz Župnog ureda dodali su da Svetište ostaje otvoreno za sve hodočasnike, da se molitveni program odvija redovno, a prostori se ubrzano čiste i osposobljavaju kako bi ponovo bili mjesto molitve i susreta vjernika.

Avaz