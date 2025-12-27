Završena rekonstrukcija dijela puta prema Gornjem Srebreniku

Pred kraj 2025. godine uspješno su završena dva važna infrastrukturna ugovora na dionici puta Srebrenik – Gornji Srebrenik, čime je ostvaren značajan pomak u unapređenju sigurnosti saobraćaja, stabilnosti terena i ukupne funkcionalnosti ove saobraćajnice. Realizacijom oba projekta ukupno je sanirano i rekonstruisano 505 metara puta.

Prvim ugovorom realizovana je sanacija klizišta i dijela puta – Faza VI, ukupne vrijednosti 425.000 KM. Projekat je finansiran sredstvima Vlade Federacije BiH (200.000 KM), Federalnog ministarstva prostornog uređenja (110.000 KM) i Budžeta Grada Srebrenika (115.000 KM). Sanirana je dionica puta, na kojoj su izvedeni kompleksni radovi: odvodnja površinskih i podzemnih voda, potpuna stabilizacija padine, te ugradnja dva sloja asfalta, čime je trajno riješen jedan od najkritičnijih problema na ovoj saobraćajnici.

Drugim ugovorom završena je rekonstrukcija puta – Faza VII, ukupne vrijednosti 100.000 KM, finansirana sredstvima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (60.000 KM) i Budžeta Grada Srebrenika (40.000 KM).

-“Završetkom ovih radova značajno je poboljšan kvalitet saobraćaja, te osiguran sigurniji i pouzdaniji pristup Donjem i Gornjem Srebreniku. Istovremeno, unaprijeđena je putna veza prema Majevici, Starom gradu Srebreniku i ostalim turističkim i izletišnim lokalitetima, što predstavlja važan preduslov za dalji razvoj turizma i lokalne ekonomije.

Kontinuiranim ulaganjima u sanaciju klizišta i rekonstrukciju putne infrastrukture, Grad Srebrenik potvrđuje opredijeljenost ka trajnim rješenjima koja povećavaju sigurnost građana i stvaraju kvalitetnije uslove za život i razvoj cijelog područja”, navodi gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.