“Mnogo želja”: Novogodišnja predstava obradovala mališane u Srebreniku

U organizaciji Centra za kulturu i informisanje Srebrenik uz pokroviteljstvo Gradske uprave, gradonačelnika Adnana Bjelića i Turističke zajednice Grada Srebrenika, danas je za mališane odigrana novogodišnja razigrana predstava „Mnogo želja“, uz dosta smijeha i radosti.



Režiju novogodišnje predstave “Mnogo želja”, potpisuje Midhat Kušljugić, a igraju odlični glumci Mirza Mujagić i Luka Spasojević. Ulaz je bio slobodan.



Uz predstavu je organizovana i dječija žurka, uz muziku, igru i smijeh ispred Doma kulture u Srebreniku.



