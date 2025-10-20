Zbog podizanja cijene peleta novčane kazne i zabrana rada

Cijene peleta u Bosni i Hercegovini ponovo divljaju. Prema podacima s terena i objavama na društvenim mrežama, tona peleta dostiže i do 800 KM, što je gotovo dvostruko više od prošlogodišnjeg prosjeka. Građani su ogorčeni i tvrde da proizvođači odbijaju prodavati manje količine ili čekaju izvoz i rast cijena, iako je sezona grijanja već na pragu.

– Zovemo danima, niko neće prodati ni vreću peleta dok ne vidi hoće li cijene još rasti. Ljudi su očajni, a zima još nije ni počela – kazao je jedan od građana iz Zenice.

Zbog nastale situacije na tržištu peleta reagovalo je resorno ministarstvo. Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je sveobuhvatnu provjeru opravdanosti cijena peleta na tržištu Federacije BiH, reagirajući na brojna upozorenja građana, distributera i medija o naglom i neobjašnjivom rastu cijena ovog ključnog energenta uoči predstojeće sezone grijanja.

Iz Ministarstva su jučer upozorili na neopravdano i špekulativno povećanje cijena peleta za grijanje na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, ističući da su cijene proizvodnih komponenti i troškovi prerade ostali nepromijenjeni.

– Federalno ministarstvo trgovine upozorava javnost da je u proteklim sedmicama na tržištu Federacije BiH došlo do neopravdanog i špekulativnog povećanja cijena peleta za grijanje, čime pojedini trgovci pokušavaju zloupotrijebiti sezonu povećane potražnje. Prema analizama resornog ministarstva i informacijama s terena, ulazne proizvodne komponente i troškovi prerade peleta ostali su nepromijenjeni, što znači da ne postoji objektivan razlog za rast prodajnih cijena. Uprkos tome, zabilježeni su slučajevi povećanja cijena, što predstavlja neprihvatljiv i nezakonit pokušaj ostvarivanja ekstraprofita na račun građana – navodi se u saopćenju Ministarstva.

Federalno ministarstvo trgovine je, u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima, pokrenulo pojačane kontrole u Federaciji BiH s ciljem utvrđivanja mogućih kršenja Zakona o kontroli cijena i drugih propisa.

– Svi subjekti koji budu zatečeni u špekulativnom formiranju cijena, neprijavljivanju promjena ili uskraćivanju podataka nadležnim organima, bit će strogo sankcionisani – uključujući novčane kazne, zabranu obavljanja djelatnosti i druge zakonom propisane mjere – poručili su iz Ministarstva.

Poskupljenje i do 30%

Građanima i potrošačima poručeno je da prijave svaki slučaj naglog i neosnovanog povećanja cijena peleta tržišnim i inspekcijskim organima, jer su zaštita potrošača i fer tržišno ponašanje apsolutni prioritet Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva trgovine.

Radi pronalaženja rješenja koja će doprinijeti stabilizaciji tržišta i osigurati pošten odnos prema potrošačima, federalni ministar trgovine početkom naredne sedmice održat će sastanak s proizvođačima peleta.

Ministarstvo poziva sve proizvođače i distributere da se ponašaju odgovorno, poštuju zakon i doprinesu stabilnosti tržišta, jer će u suprotnom uslijediti rigorozne zakonske mjere protiv onih koji pokušavaju profitirati na štetu građana.

Prema podacima resornog ministarstva, cijene peleta u pojedinim dijelovima Federacije BiH porasle su i do 30% u odnosu na ljetni period, iako ne postoje stvarni pokazatelji koji bi takav rast opravdali.

Službeni podaci pokazuju da cijene drvne sirovine, energenata i transporta nisu značajno promijenjene, niti su zabilježeni poremećaji na regionalnim tržištima koji bi mogli izazvati ovakav skok.

– Nećemo dozvoliti da pojedinci profitiraju na račun građana i da se na pragu zime tržište peleta pretvori u prostor špekulacija i kartelskog djelovanja – poručio je federalni ministar trgovine Amir Hasičević, najavivši strogi nadzor i transparentnu analizu strukture cijena u cijelom lancu – od proizvođača do prodajnih mjesta.

Prema njegovim riječima, građani imaju pravo znati zašto cijena tone peleta raste iznad realnih tržišnih osnova. Proizvođači i distributeri koji posluju u skladu sa zakonom nemaju razloga za zabrinutost, ali svi koji pokušavaju zloupotrijebiti tržište i ugroziti potrošače moraju znati da će biti identifikovani i sankcionisani.

– Tržište mora biti slobodno, ali i pošteno. Kada slobodu cijena pojedinci pretvore u instrument pohlepe, država mora reagovati. I reagovat će – odlučno i transparentno – zaključio je ministar Hasičević.

IZVOR:VECERNJI.BA