Identifikovani maloljetnici koji su devastirali imovinu u Tuzli

Dana 19.10. 2025. godine, dežurnoj službi PS Centar/PU Tuzla prijavljeno je oštećenje klupa i drugih predmeta na šetalištu Slana Banja, te razna druga oštećenja javne i privatne imovine na području grada Tuzla (Slatina, Centar, Bulevar). Radeći na rasvjetljavanju ovih događaja policijski službenici PU Tuzla ( PS Centar i OKP PU Tuzla) su identifikovali i pronašli lica koja se dovode u vezu sa prijavljenim događajima, kada je evidentirano 14 počinjenih krivičnih djela koja je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona okvalifikovao kao KD-a Nasilničko ponašanje. Do sada je identifikovano 5 lica, a radi se o maloljetnicima iz Tuzle, starosne dobi od 15 do 17 godina koji su u prisustvu roditelja pozvani u službene prostorije, te je u toku kriminalistička obrada nad istima. U rad po ovom predmetu uključen je i Centar za socijalni rad Tuzla, a sve dalje mjere i radnje na dokumentovanju takođe će se poduzimati pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku F BiH, Uprava policije MUP TK-a nije u mogućnosti davati više informacija u konkretnom slučaju, informiše MUP TK.