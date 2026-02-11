Srijeda, 11 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

SIPA pretresa na 18 lokacija širom BiH

By admin
0
104

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u okviru operativne akcije kodnog naziva „Lan“ započeli pretrese stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na 18 lokacija, na području Šamca, Donjeg Žabara, Gradačca, Banja Luke, Čelinca, Laktaša i Pala.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ i „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ koja su propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

U realizaciji operativne akcije „Lan“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Više informacija u toku dana, po okončanju aktivnosti, saopćeno je iz SIPA-e.

Prethodni članak
Svečano otvoren kabinet za turski jezik u Prvoj osnovnoj školi Srebrenik
Naredni članak
Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Sjevernu Makedoniju
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a