Živinice: U saobraćajnoj nesreći jedno lice smrtno stradalo, više lica povrijeđeno

Dana, 26.1.2026. godine oko 22,20 sati, na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Dubrave Donje, grad Živinice dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je došlo do slijetanja putničkog motornog vozila “VW Touareg” kojim je upravljao A.Š., rođen 1987. godine iz Živinica. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao saputnik A.M., rođen 1988. godine iz Kalesije, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar SHMP Doma zdravlja Živinice, dok su saputnici L.H., rođena 1995. godine i M.H., rođen 1992. godine zadobili teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara JZU UKC Tuzla gdje su zadržani na daljem liječenju. Vozač A.Š. i saputnik u vozilu E.M., rođen 1999. godine su zadobili lake tjelesne povrede. Uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode, koje su obezbjedili policijski službenici PS Živinice, izvršili su tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice. Po nalogu kantonalnog tužioca, licu A.Š. je oduzeta sloboda i isti će nakon dokumentovanja saobraćajne nezgode biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici Policijske uprave Živinice.