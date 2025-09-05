Petak, 5 Septembra, 2025
Zmajevi se plasirali u osminu finala: Poznati svi parovi osmine finala Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u osminu finala Eurobasketa.

Zmajevi su savladali Gruziju u utakmici petog kola grupe C rezultatom 84:76 i tako drugi put u historiji prošli grupnu fazu evropskih prvenstava.
Podsjećamo, naša reprezentacija je u grupi C ostvarila 3 pobjede i to protiv selekcija Kipra, do tada neporažene Grčke i Gruzije.
Utakmicu u osmini finala BiH igra s Poljskom u Rigi.

Nakon pobjede Grčke nad Španijom okončana je grupna faza Eurobasketa.

Najveće iznenađenje grupne faze je ispadanje evropskih prvaka od prije tri godine, reprezentacije Španije.

Turska, koja je osigurala pobjedom nad Srbijom prvo mjesto u grupi A, igrat će u Rigi meč osmine finala protiv Švedske. Srbija ide na megdan Finskoj, a domaćin završnice Latvija će odmjeriti snage sa susjednom Litvanijom.
Njemačka, koja je uz Tursku jedina okončala grupnu fazu bez poraza, imat će poprilično lagan zadatak protiv Portugala, koji je prvi put u historiji osigurao plasman u drugi krug.

Košarkaši Grčke odmjerit će snage s Izraelom, a Italija sa Slovenijom. Kao što je od ranije poznato naši košarkaši će igrati protiv Poljske. Gruzija, koja je prošla u drugu rundu uprkos porazu od naših košarkaša, igrat će protiv Francuske.

Prva četiri meča igrat će se u Rigi u subotu, a riječ je o ekipama koje su svoje mečeve igrale jučer, a naši košarkaši i preostala tri meča igrat će se u nedjelju.

