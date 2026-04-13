Tender od 1,5 mil. KM: EPBiH gradi krovne solarne elektrane na deset lokacija u FBiH

Elektroprivreda BiH raspisala tender vrijedan 1,5 miliona KM za izgradnju solarnih elektrana na 10 lokacija širom zemlje.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo raspisalo je tender broj za izgradnju krovnih fotonaponskih elektrana (FNE) za vlastite potrebe na vlastitim objektima kompanije – Faza I. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.500.000,00 KM bez PDV-a, što ovaj projekat svrstava u jednu od značajnijih investicija u obnovljive izvore energije koje EPBiH planira realizovati u 2026. godini, javlja Akta.ba.

Šta se gradi i gdje?

Predmet nabavke obuhvata projektovanje, nabavku i isporuku opreme, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon krovnih solarnih elektrana na ukupno deset lokacija širom Bosne i Hercegovine, s ukupnim instaliranim kapacitetom od 935 kW. Lokacije i planirani kapaciteti su sljedeći:

FNE ED Bihać (Vedro Polje bb, Bihać) – 60 kW

Posebno se ističu lokacije na termoelektranama u Kaknju i Tuzli, gdje će biti instalirani kapaciteti od 240, odnosno 220 kW, što ih čini daleko najvećim objektima u okviru ove faze projekta.

Uslovi i rokovi

Izvođač koji bude izabran dužan je kompletirati sve ugovorene radove, uključujući isporuku, instalaciju, ispitivanje i puštanje u trajni pogon, u roku od 365 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Rok za dostavljanje ponuda je 15. maj 2026. godine do 9:00 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 10:00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda BiH na Vilsonovom šetalištu 15 u Sarajevu.

Ugovor se dodjeljuje prema kriteriju najniže cijene, uz obavezu učešća u elektronskoj aukciji putem portala ejn.gov.ba.

Ko se može prijaviti?

Da bi se kvalifikovao za učešće u postupku, ponuđač mora ispuniti niz tehničkih i profesionalnih uvjeta. Između ostalog, zahtijeva se dokazano iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora o izgradnji FNE zbirne instalisane snage od najmanje 500 kW, čija ukupna vrijednost nije manja od 500.000 KM bez PDV-a, u posljednjih pet godina.

Pored toga, ponuđač mora raspolagati stručnim osobljem koje uključuje najmanje jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike i jednog diplomiranog inženjera građevine, oboje s položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja i/ili nadzora nad izgradnjom objekata.

Kao finansijsko osiguranje, ponuđači su obavezni priložiti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 22.500 KM, dok će izabrani izvođač biti dužan dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora.

Garantni period za izvedene radove iznosi 36 mjeseci od dana puštanja elektrana u trajni pogon, tokom kojeg je izvođač obavezan u roku od 72 sata otkloniti svaki prijavljeni kvar.

Fokus na obnovljive izvore energije

Podsjetimo, Planom poslovanja Elektroprivrede BiH do 2028. godine kao dugoročni strateški prioritet istaknuta je izgradnja novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije.

Posebno su značajna planirana ulaganja u solarne elektrane, uključujući:

– izgradnju većeg broja fotonaponskih elektrana (FNE) na rudničkim površinama i zemljištu u vlasništvu EPBiH,

– postavljanje krovnih FNE na vlastitim objektima i kod kupaca Elektroprivrede BiH,

– otkup projekata obnovljivih izvora energije koji su već u pogonu ili u fazi razvoja,

– kupovinu ili zakup zemljišta pogodnih za izgradnju solarnih elektrana.

IZVOR:AKTA.BA