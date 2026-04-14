Servisne informacije: Od sutra prekidi u isporuci vode zbog izvođenja neophodnih radova

CIVILNA ZAŠTITA – Rijeka Tinja je u MZ Potpeć, naselje Klisura otrgla obalnu utvrdu čime je ugroženo 15 stambenih objekata, kao i Firma “Jata Grup-Potpeć-Srebrenik”.

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Kisura, na koje CZ Grada Srebrenika već nekoliko mjeseca upozorava,još uvjek nije sanirano iako Federalni vodni inspektor svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine. izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom ODMAH.

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 66 pregleda i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d. Srebrenik obavještava korisnike gradskog vodovodnog sistema da u srijedu 15. aprila počinju ključni preventivni radovi na revitalizaciji bunara B7 u naselju Babunovići. Zbog tehničke zahtjevnosti zahvata, doći će do privremenog prekida u isporuci vode u sljedećim naseljima i

ulicama:

– Špionica Donja, Špionica Centar, Špionica Krč, Ježinac, Cehaje, Babunovići, Brda, Avdići, Kaltići, Sarajlići, Šuljci, Luka, Sječe, Kiseljak, Markuše, Polje, Čojluk, Srebrenik Donji, Sumbići, Dželikani, Ljenobud, Lipje, Cage, Dedići, Seona i Behrami.

Ulice: 16. Muslimanske brigade, Posavskog odreda, Ahmeta Džanića, Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića i Tuzlanskog odreda (uključujući i sve pripadajuće sporedne ulice navedenih ulica).

Radovi će se izvoditi u periodu od srijede, 15.04., do subote, 18.04.2026. godine. Kako bi se građanima olakšalo funkcionisanje, uspostavljen je privremeni režim vodosnabdijevanja. U navedenim naseljima i ulicama voda će se za vrijeme trajanja radova, u periodu od srijede do subote isporučivati u terminu od 12:00 do 20:00 sati.