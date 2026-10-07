Darijana Filipović najavila smjene ambasadora BiH i otvaranje ureda Predsjedništva u Mostaru

Novoizabrana članica Predsjedništva BiH Darijana Filipović (HDZ) najavila je poteze koje planira napraviti kada i zvanično bude obnašala ovu funkciju.

Odgovarajući na pitanje o prvim potezima na novoj dužnosti, najavila je skori sastanak s kolegama Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajednički minimum za rad, posebno oko evropskog puta i stabilnosti institucija.

Također je kazala da će odgovor na pitanje koju će zemlju prvu posjetiti pri preuzimanju dužnosti ostaviti za sami početak mandata, ali da bi željela da to bude Hrvatska.

“Slušala sam i u ovoj kampanji i poslije kampanje te priče oko 2:1, 1:2 i ko će koga preglasavati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bismo mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u opću korist Bosne i Hercegovine. Želja mi je da naš mandat promijeni percepciju o Predsjedništvu od institucije koja je izvor sukoba i neslaganja u ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati”, rekla je Filipović.

Komentarišući svoje ranije najave o smjeni ambasadora, potvrdila je da ostaje pri tom stavu, uz pojašnjenje da se tu ne radi o političkoj odmazdi već o nužnosti sagledavanja rezultata i učinkovitosti bosanskohercegovačke diplomatsko-konzularne mreže.

“Želim napraviti jedan ozbiljan profesionalni pregled diplomatsko-konzularne mreže jer mi moramo znati ko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni i kakvi su to rezultati. Po meni, diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcionira, treba se mijenjati”, rekla je prilikom gostovanja na RTV HB.

Nastavljajući se na temu organizacije svog budućeg rada, potvrdila je i otvaranje ureda u Mostaru.

Objasnila je kako to ne predstavlja stvaranje paralelnih institucija, već otvaranje prostora prema biračima koji su joj dali najveće povjerenje.

“Sjedište Predsjedništva Bosne i Hercegovine jest u Sarajevu, ali hrvatska članica Predsjedništva može imati svoj ured u Mostaru i to nisu paralelne institucije kako se pokušalo meni imputirati. To bi trebao biti prostor gdje hrvatska članica Predsjedništva može raditi i primati ljude, tako da sjedište je u Sarajevu, a Mostar će dobiti Ured hrvatskog člana Predsjedništva”, podsjetila je.

Odgovarajući na pitanje o prvim potezima na novoj dužnosti, novoizabrana hrvatska članica Predsjedništva najavila je skori sastanak s kolegama Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajednički minimum za rad, posebno oko europskog puta i stabilnosti institucija. Također je kazala da će odgovor na pitanje koju će zemlju prvu posjetiti pri preuzimanju dužnosti ostaviti za sami početak mandata, ali da bi željela da to bude Hrvatska.

Upitana o imenovanju novog predsjedatelja i novog saziva Vijeća ministara BiH, Filipović je naglasila da Predsjedništvo ima konkretnu odgovornost, ali da proces uvelike ovisi o dogovoru parlamentarnih većina. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju međuinstitucionalnu komunikaciju i snažan fokus na ključne infrastrukturne i energetske projekte.

“Vijeće ministara kao izvršna vlast treba imati jasan program, ali prije svega treba imati demokratski kapacitet da donosi odluke. Ono što je moje očekivanje, osim programa koji treba biti utemeljen prije svega na europskom putu Bosne i Hercegovine, jest i rad na energetskoj stabilnosti, infrastrukturnim projektima, gospodarstvu i investicijama”, istaknula je Filipović.

Zaključujući razgovor o prioritetima za nadolazeće razdoblje, poručila je kako proces europskih integracija ne smije biti samo puka vanjskopolitička fraza, već stvarni proces unutarnjih promjena. Te promjene, prema njezinim riječima, moraju rezultirati sigurnijim cestama, funkcioniranjem institucija i općim podizanjem kvalitete života, pri čemu susjedna Hrvatska ostaje ključni saveznik.

IZVOR:KLIX.BA