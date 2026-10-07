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Kino Srebrenik: “Svadba”, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra

By admin
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Film „Svadba“ je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije, a u subotu, 10. oktobra stiže i u Kino Srebrenik.
“Svadba“ donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma “Svadba” prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost 2026. godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za “savršen dan” sudare sa nepredvidivom stvarnošću.

Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost.
Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić
Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, ulaz je 7 KM.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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