Nova pravila za putovanja u Evropu: ETIAS građanima BiH donosi dodatnu proceduru i troškove

Uvođenje Europskog sistema za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS) neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje šest mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je za portal Fena EU iz Evropske komisije.

Iako se početak rada ETIAS-a očekuje u posljednjem kvartalu 2026. godine, tačan datum još nije utvrđen, a Europska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uvjeti.

Građani će o početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Europska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama zapadnog Balkana.

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Iz Europske komisije (EK) naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza, već dodatni sigurnosni mehanizam koji će se primjenjivati na državljane svih trećih zemalja koje imaju bezvizni režim s evropskim državama obuhvaćenim ETIAS-om.

“ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o sistemu koji će se primjenjivati na sve državljane trećih zemalja kojima nije potrebna viza”, ističu iz EK.

Bezvizni režim i šengen prostor

Bosna i Hercegovina uživa bezvizni režim za putovanja u šengenski prostor od decembra 2010. godine, a uvođenje ETIAS-a znači da će njeni državljani, prije putovanja u jednu od 30 europskih zemalja obuhvaćenih sistemom, morati pribaviti elektronsko odobrenje, nakon što njegova primjena postane obavezna.

Iz EK objašnjavaju da je cilj novog sistema unaprijed provjeriti potencijalne sigurnosne, migracijske i zdravstvene rizike koje mogu predstavljati putnici koji ne podliježu viznom režimu, odnosno omogućiti da se određene provjere obave prije njihovog dolaska na vanjsku granicu.

“ETIAS će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u EU nakon što im odobrenje bude izdato”, navode iz europskih institucija.

Dodaju da će sistem omogućiti nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om, čime se nastoji zatvoriti postojeći informacijski i sigurnosni jaz.

Naglašavaju da takva praksa nije novost na međunarodnom nivou, budući da Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija već godinama primjenjuju različite oblike elektronskih odobrenja za putovanja.

Jedno od najvažnijih pitanja za građane BiH odnosi se na period prilagođavanja novim pravilima, posebno imajući u vidu veliki broj putovanja u susjednu Hrvatsku i druge države Europske unije.

Iz EK za Fenu EU potvrđuju da će, u skladu s članom 83. Uredbe o ETIAS-u, prvih šest mjeseci od početka rada sistema njegova upotreba biti dobrovoljna.

“Tokom šest mjeseci od početka rada ETIAS-a, posjedovanje odobrenja neće biti obavezno. Ipak, putnicima će se preporučivati da podnesu zahtjev jer će im to olakšati obradu prilikom prelaska granice”, navode iz EK.

Tokom tog perioda države članice obavještavat će putnike da će po njegovom isteku morati imati važeće odobrenje.

ETIAS u pravilu će biti obavezan

Nakon početnog šestomjesečnog perioda uslijedit će dodatni period odgode primjene pravila, također u trajanju od šest mjeseci, tokom kojeg će ETIAS u pravilu biti obavezan, ali će biti predviđen određeni izuzetak.

Naime, putnicima koji ne budu imali odobrenje moći će se izuzetno dopustiti prelazak vanjske granice, pod uslovom da ispunjavaju sve ostale uslove za ulazak i da prvi put prelaze vanjsku granicu država obuhvaćenih sistemom nakon završetka početnog prijelaznog perioda.

To znači da ovaj izuzetak neće važiti za svako naredno putovanje, već isključivo za prvi ulazak tokom perioda odgode, uz ispunjavanje propisanih uslova.

Po završetku tih perioda ETIAS će se u potpunosti primjenjivati, a državljanima BiH koji budu podlijegali toj obavezi, ali ne budu imali važeće odobrenje, bit će odbijen ulazak.

Kada je riječ o mogućem utjecaju novog sistema na gužve na granicama, posebno na frekventnim graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, iz EU ističu da je ETIAS osmišljen tako da se najveći dio provjera obavlja prije samog putovanja.

Zahtjevi će se podnositi elektronski, a prema objašnjenju evropskih institucija, velika većina podnosilaca trebala bi dobiti odluku u roku od 96 sati.

“Na granici će službenici elektronskim putem, provjerom pasoša, utvrđivati posjeduje li putnik važeće odobrenje. Budući da se procjena putnika obavlja prije početka putovanja, očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i, dugoročno, smanjenju vremena čekanja”, pojašnjavaju iz EK.

Ipak, konkretne procjene koliko bi se vrijeme čekanja moglo promijeniti na graničnim prijelazima s Hrvatskom nisu navedene.

ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim Sistemom ulaska i izlaska (EES), ali je riječ o dva različita mehanizma.

Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju.

“Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u Sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a”, navode iz EK.

Posebna pažnja posvećena je i okolnostima pod kojima zahtjev za ETIAS može biti odbijen.

Iz europskih institucija objašnjavaju da se negativna odluka može donijeti ako podnosilac koristi putnu ispravu koja je prijavljena kao izgubljena, ukradena, otuđena ili poništena, kao i ako se procijeni da predstavlja sigurnosni rizik, rizik od nezakonitih migracija ili visok epidemiološki rizik.

Zahtjev može biti odbijen i ako osoba ne dostavi tražene dodatne informacije ili dokumentaciju u propisanom roku, ne odazove se na razgovor kada je on zatražen ili ako je protiv nje evidentirano upozorenje o ranijem odbijanju ulaska i boravka u relevantnom informacijskom sistemu.

Osnov za odbijanje mogu biti i opravdane sumnje u vjerodostojnost dostavljenih podataka, izjava ili dokumenata.

Građani će imati pravo žalbe

Međutim, građani BiH kojima zahtjev bude odbijen imat će pravo žalbe.

“Podnosioci zahtjeva kojima ETIAS odobrenje bude odbijeno imat će pravo osporiti takvu odluku. Informacije o postupku žalbe bit će dostupne na službenoj internet stranici ETIAS-a, kao i u obavještenju o odbijanju zahtjeva”, pojašnjavaju iz EK.

U vezi sa zaštitom ličnih podataka, iz europskih institucija ističu da je uredbom precizno definirano koje se informacije mogu prikupljati, koje institucije imaju pravo pristupa i u koje svrhe se podaci mogu obrađivati.

Obrada podataka podliježe nadzoru nezavisnih tijela za zaštitu podataka, a izrađena je i sveobuhvatna procjena utjecaja sistema na zaštitu privatnosti.

Evropska agencija za operativno upravljanje velikim informacijskim sistemima (eu-LISA), Frontex, Europol i nadležne nacionalne institucije primjenjivat će tehničke i sigurnosne mjere radi sprečavanja neovlaštenog pristupa.

“Samo ovlašteni korisnici nadležnih institucija moći će pristupiti ličnim podacima pohranjenim u centralnom sistemu ETIAS-a, u skladu sa svojim poslovima i odgovornostima”, navode iz EK.

Posebno upozorenje evropske institucije uputile su zbog sve većeg broja lažnih i neslužbenih internetskih stranica koje nude informacije ili usluge povezane s ETIAS-om, iako sistem još nije počeo s radom.

Prema podacima koje su dostavili Feni, Frontex je tokom proteklih godina identificirao stotine neslužbenih internet stranica povezanih s ETIAS-om.

Pojedine stranice, kako upozoravaju, objavljuju netačne informacije, nezakonito koriste simbole Evropske unije kako bi ostavile dojam službenih portala, dok neke već prikupljaju lične podatke putnika, uprkos činjenici da podnošenje zahtjeva još nije omogućeno.

“Naš savjet građanima Bosne i Hercegovine je jednostavan: postoji samo jedna službena internet stranica, europa.eu/etias. Službene stranice Europske unije mogu se prepoznati po domeni europa.eu”, poručuju iz EK.

Dodaju da će naknada za podnošenje zahtjeva iznositi 20 eura (40 KM), uz izuzetke za određene kategorije putnika, te upozoravaju da stranice koje traže viši iznos nisu službene.

Posebno naglašavaju da ETIAS još nije operativan i da se zahtjevi trenutno ne zaprimaju, zbog čega građani nemaju razloga unaprijed unositi svoje lične ili finansijske podatke na stranicama koje nude navodno izdavanje odobrenja.

Kako bi se spriječile zabune i prevare, Evropska komisija će, u saradnji s Frontexom i Europskom službom za vanjsko djelovanje, uključujući Delegaciju EU u Bosni i Hercegovini, pokrenuti globalnu informativnu kampanju nekoliko mjeseci prije početka rada sistema.

Cilj kampanje bit će pravovremeno upoznati građane s novim pravilima, postupkom prijavljivanja i uslovima koje će morati ispunjavati prije putovanja.

Tačan datum početka primjene još nije poznat

Iako tačan datum početka primjene još nije poznat, iz EK naglašavaju da će odluku donijeti Europska komisija nakon što budu ispunjeni potrebni uvjeti za funkcioniranje sistema.

“Pripreme za pokretanje ETIAS-a su u toku. Kao i kod svakog velikog informacijskog sistema, brojni faktori utječu na odluku o datumu početka rada. Kada svi uslovi budu ispunjeni, Evropska komisija će odrediti datum početka primjene”, navode iz EK.

Uvođenje ETIAS-a dio je šire modernizacije upravljanja vanjskim granicama Evropske unije, pri čemu evropske institucije nastoje uskladiti potrebu za jačanjem sigurnosti s očuvanjem mogućnosti bezviznog putovanja za građane Bosne i Hercegovine i drugih zemalja zapadnog Balkana.

Za građane BiH to znači da pravo na putovanje bez vize ostaje na snazi, ali će, nakon isteka predviđenih prijelaznih perioda, elektronsko odobrenje ETIAS postati dodatni uvjet za putovanje u evropske države obuhvaćene sistemom.