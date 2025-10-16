22.Međunarodni dječiji festival“Vezeni most“: U Srebreniku održano druženje s piscima za djecu

22.Međunarodni dječiji festival“Vezeni most“ najveći je i najznačajniji projekat namijenjen djeci i umjetnicima za djecu te je jedini festival ove vrste u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno iz godine u godinu festival u čast knjige okuplja brojne pisce, književnike, učitelje, nastavnike, učenike i ostale mališane…

U organizaciji Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik – Gradska biblioteka održano je druženje s piscima: Bajruzin Hajro Planjac, Lejla Kadić, Ismar Duhović i Šefik Husagić.

U manifestaciji su aktivno učestvovali učenici osnovnih škola, predvođeni svojim nastavnicima, iz škola: Prva, Druga, Duboki Potok, Tinja, Rapatnica, Podorašje i Sladna. Festival je još jednom potvrdio važnost njegovanja ljubavi prema knjizi i čitanju među djecom.