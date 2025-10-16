Pravda za žrtve: Jačanje institucionalne borbe protiv trgovine ljudima

XVIII Godišnje savjetovanje tužilaca, koje se održava od 14. do 17. oktobra u Neumu, okupilo je više od 120 tužilaca i drugih stručnjaka iz oblasti krivičnog pravosuđa s ciljem razmjene iskustava i jačanja zajedničkog odgovora na krivična djela. Tokom godina, Simpozij se razvio u izuzetno važan događaj, koji pruža neprocjenjive mogućnosti za obuku i potiče značajnu razmjenu iskustava u ovoj oblasti.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Vijećem Evrope i EU4FAST-om, podržala je organizaciju panel diskusije o pristupu pravdi i efikasnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela, u koja spada i trgovina ljudima. Kroz ovaj angažman, Misija je podržala jačanje institucijskih kapaciteta i promoviranje pristupa pravdi usmjerenog na žrtve, čime se osigurava zaštita preživjelih žrtava i puno poštivanje njihovih prava.

Trgovina ljudima predstavlja teško kršenje ljudskih prava i ozbiljno krivično djelo. Boris Topić, službenik Misije za borbu protiv trgovine ljudima, rekao je: „Ovaj događaj pomogao je učesnicima da bolje razumiju značaj multiagencijskog pristupa zaštiti prava žrtava krivičnih djela, u koje spadaju i žrtve trgovine ljudima te osigurao njihov pristup pravdi kroz diskusije i praktične primjere“.

Tužioci i stručnjaci razmijenili su prakse o referalnim mehanizmima, pristupu žrtava pravdi, postupcima smještaja i rada sigurnih kuća. Učesnici su također razmotrili pristupe usmjerene na žrtvu i utemeljene na razumijevanju traume, kao i pitanje pristanka žrtava.

Pored toga, učesnici su upoznati sa nedavnim značajnim izmjenama Krivičnog zakona Federacije BiH, uključujući strože kazne za nasilje u porodici, uvođenje novog krivičnog djela, teško ubistvo ženske osobe te prepoznavanje načina izvršenja krivičnog djela putem digitalnih tehnologija.

Omogućivši ovaj panel, Misija je podržala jačanje međuinstitucijskog dijaloga i praktične saradnje tužilaca i relevantnih aktera. Ovakve aktivnosti doprinose efikasnijem procesuiranju ozbiljnih krivičnih djela, u koje spada i trgovina ljudima, istovremeno osiguravajući da žrtve dobiju adekvatnu zaštitu i podršku. Ova inicijativa je dio širih napora Misije na unapređenju pravde, promociji ljudskih prava i podršci vladavini prava u čitavoj Bosni i Hercegovini.