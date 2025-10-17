Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar na silosu – Brzom intervencijom spriječena veća materijalna šteta

POLICIJA – Protekla 24 na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 60 pregleda i 2 terenske intervencije,3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je juče na gašenju požara koji je izbio na silosu firme „Štok Stolarija“ u ulici Mehmeda Ramića Ramba u Srebreniku. Brzom intervencijom spriječeno je širenje požara i veća materijalna šteta. Pored toga imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 9 porođaja, rođeno je šest djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika danas, (petak) u naseljima: Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Brezik, Drapnići, Jasenica, Crveno Brdo i Dabojevići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Danas se vu Srebreniku očekuje vedro i sunčano vrijeme tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 4°C u ranim jutarnjim satima do 15°C poslijepodne.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik