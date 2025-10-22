ABA 2 liga: Ubjedljiva pobjeda Slobode nad Podgoricom

Košarkaši Slobode ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv ekipe Podgorice rezultatom 91:56 u utakmici drugog kola ABA 2 lige, odigranoj večeras u tuzlanskoj dvorani Mejdan.

Tim koji predvodi Marko Trbić od samog početka nametnuo je visok tempo igre – agresivnom odbranom i raznovrsnim napadačkim rješenjima brzo je preuzeo kontrolu nad utakmicom.

Nakon prve četvrtine domaći su vodili 21:14, a do poluvremena povećali prednost na 48:30, čime su već tada nagovijestili konačan ishod.

U nastavku susreta košarkaši Slobode nastavili su u istom ritmu, održavali visoku prednost i rutinski priveli meč kraju, potvrdivši dominaciju tokom svih 40 minuta igre.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Stefan Glogovac sa 18 poena, dok se kod gostiju istakao Danilo Ivanović sa 14 poena, 9 skokova i 7 asistencija.

Podrška domaće publike u Mejdanu ponovo je bila snažan vjetar u leđa, potvrdivši da tuzlanski hram košarke ostaje neosvojiva tvrđava za mnoge protivnike.

Sloboda je sada na omjeru 1-1, a Podgorica 0-2.