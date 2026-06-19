Pješakinja koja je povrijeđena u jutrošnjoj saobraćajnoj nezgodi zadobila teške tjelesne povrede

Danas, 19.6.2026. godine oko 06,50 sati na dijelu magistralnog puta M 18 u Srebreniku dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i pješakinja koja je zbog zadobijenih povreda sanitetskim vozilom prevezena u JZU UKC Tuzla gdje su ljekari Klinike za ortopediju konstatovali teške tjelesne povrede i ista je nakon ukazane ljekarske pomoći upućena na kućno liječenje. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici PU – PS Srebrenik, saopštili su iz MUP-a TK.