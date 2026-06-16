FBiH prikupila 3,67 milijardi KM javnih prihoda u prvih pet mjeseci ove godine

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (PU FBiH) objavila je nove podatke o kretanju javnih prihoda, broju zaposlenih, aktivnih poslovnih subjekata i fiskalnom prometu za period januar–maj 2026. godine.

Prema podacima, porezni obveznici su u tom periodu prikupili ukupno 3,67 milijardi KM javnih prihoda.

Zaključno s 31. majem 2026. godine u Federaciji BiH bilo je 136.562 aktivna poslovna subjekta, što predstavlja rast u odnosu na isti period prethodne godine.

U istom periodu zabilježen je i rast broja zaposlenih, pa je broj radnika dostigao 546.281.

Iz Porezne uprave navode da je od januara do maja 2026. godine izvršeno 3.032 inspekcijska nadzora, u okviru kontrole fiskalne discipline i zakonitog poslovanja.

Fiskalni sistem u FBiH bilježi nastavak rasta. Zaključno s 31. majem 2026. godine instalirano je 111.226 fiskalnih uređaja, dok je kroz njih tokom maja evidentiran promet u iznosu od 6,31 milijardu KM.

Ukupan fiskalni promet od januara do maja 2026. iznosio je 30,51 milijardu KM, što je povećanje u odnosu na isti period 2025. godine.

Najveći broj fiskalnih uređaja zabilježen je u Općini Centar Sarajevo, dok je najveći mjesečni promet evidentiran u Općini Novi Grad Sarajevo.

Iz Porezne uprave FBiH poručili su da je cilj jačanje fiskalne discipline, te su pozvali obveznike da redovno evidentiraju promet i izdaju fiskalne račune.