Pred nama su Dani grada Srebrenika 2026, manifestacija kojom obilježavamo najvažnije datume iz naše historije.
“Planirali smo da organizirani događaji spoje sve generacije. Ovogodišnji program posebno obilježava Svjetsko prvenstvo i nastupi naših Zmajeva, uz zajedničko navijanje u Fan zoni, gdje ćemo zajedno bodriti Bosnu i Hercegovinu. Posebno mjesto zauzimaju i sportski događaji poput tradicionalnog turnira „Ibro kapetan“, turnir za mlade “Kup Kralja Tvrtka” koji čuva uspomenu na naše velikane, kao i svečana akademija povodom Dana grada u kojoj ćemo odati počast historiji, ljudima i vrijednostima Srebrenika.
Hari Mata Hari će svojim nastupom zabavljati sve one koji budu 21. Juna boravili u našem Srebreniku.
Pozivam sve građane da budu dio programa, da zajedno slavimo postojanje našeg grada, našu tradiciju i historiju ali i našu sadašnjost i budućnost.
Neka nam vječno živi naš Srebrenik”, izjavio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.
Brojnim događajima obilježava se Dan Grada Srebrenika
Pred nama su Dani grada Srebrenika 2026, manifestacija kojom obilježavamo najvažnije datume iz naše historije.