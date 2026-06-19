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Brojnim događajima obilježava se Dan Grada Srebrenika

By admin
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Pred nama su Dani grada Srebrenika 2026, manifestacija kojom obilježavamo najvažnije datume iz naše historije.
“Planirali smo da organizirani događaji spoje sve generacije. Ovogodišnji program posebno obilježava Svjetsko prvenstvo i nastupi naših Zmajeva, uz zajedničko navijanje u Fan zoni, gdje ćemo zajedno bodriti Bosnu i Hercegovinu. Posebno mjesto zauzimaju i sportski događaji poput tradicionalnog turnira „Ibro kapetan“, turnir za mlade “Kup Kralja Tvrtka” koji čuva uspomenu na naše velikane, kao i svečana akademija povodom Dana grada u kojoj ćemo odati počast historiji, ljudima i vrijednostima Srebrenika.
Hari Mata Hari će svojim nastupom zabavljati sve one koji budu 21. Juna boravili u našem Srebreniku.
Pozivam sve građane da budu dio programa, da zajedno slavimo postojanje našeg grada, našu tradiciju i historiju ali i našu sadašnjost i budućnost.
Neka nam vječno živi naš Srebrenik”, izjavio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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