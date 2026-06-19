Nove mogućnostii za onkološke pacijente u UKC – u Tuzla

U Zavodu za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, na Odjeljenju za molekularnu patologiju, u funkciju je stavljen novi molekularno-genetski sistem EASY PGX DIATECH, koji donosi značajno proširenje mogućnosti dijagnostike malignih i drugih oboljenja.

Tokom proteklih dana realizovana je početna edukacija i stručna prezentacija na novom aparatu, čime su stvoreni uslovi za njegovu primjenu u svakodnevnom dijagnostičkom procesu.

Riječ je o savremenom sistemu namijenjenom izvođenju molekularno-genetskih analiza koje imaju značajnu ulogu u savremenoj onkologiji i hematologiji.

Novi aparat omogućava istovremeno izvođenje većeg broja analiza iz jednog uzorka, što značajno ubrzava proces dijagnostike i povećava preciznost rezultata.

Osim toga, sistem pruža mogućnost ciljane analize pojedinačnih genetskih promjena, što je od izuzetnog značaja za određivanje optimalnog terapijskog pristupa kod pacijenata sa malignim oboljenjima.

Prof. dr. Elmir Čičkušić, šef Odjeljenja za molekularnu patologiju Zavoda za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla, istakao je:

„Juče i danas obavljena je primarna, početna edukacija i prezentacija na aparatu EASY PGX DIATECH, koji se koristi za molekularno-genetske analize u onkologiji, hematologiji i drugim oboljenjima. Fokus našeg interesa prije svega su analize koje ćemo raditi za onkološke i hematološke pacijente sa malignitetima iz različitih organskih sistema.

Radi se o savremenom aparatu koji istovremeno može raditi više analiza, i do desetak njih u isto vrijeme iz istog uzorka, a svakako ima i mogućnost izvođenja pojedinačnih analiza, odnosno detekcije pojedinačnih aberacija i promjena na pojedinačnim genima.

Time omogućavamo da u budućnosti proširimo paletu naših molekularno-genetskih pretraga koje su značajne kako za postavljanje dijagnoze, tako i za procjenu prognoze bolesti, ali i za predikciju odgovora na terapiju, odnosno određivanje osjetljivosti konkretnog tumora na terapijske protokole koji su namijenjeni za određenu vrstu maligniteta.“

Prof. dr. Elmir Čičkušić dodaje da će upotrebom ovog sistema biti omogućeno bolje upravljanje procesom liječenja pacijenata, koji će dobiti dodatne mogućnosti primjene ciljanih terapija. Upravo je to jedan od najvažnijih segmenata savremene onkologije i personalizirane medicine, gdje molekularna dijagnostika ima izuzetno važnu ulogu u odabiru najboljeg terapijskog pristupa za svakog pacijenta pojedinačno.

„Uvođenjem EASY PGX DIATECH sistema UKC Tuzla jača svoje kapacitete u oblasti molekularne patologije, omogućavajući pacijentima pristup savremenim dijagnostičkim metodama koje predstavljaju standard u vodećim evropskim i svjetskim zdravstvenim centrima“, zaključio je načelnik Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku UKC Tuzla, prof. dr. Nijaz Tihić, specijalista mikrobiologije.