UIO oduzela robu za internet prodaju vrijednu oko 253.000 KM na području RC Tuzla

Ovlaštena službena lica UIO iz Odsjeka za provođenje propisa RC Tuzla, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, proveli su operativnu akciju pod kodnim nazivom „LIVE 2“ na području RC Tuzla.

Naime, na osnovu operativno-taktičkih saznanja o neregularnostima u poslovanju pravnog lica prilikom uvoza i distribucije robe, izvršena je provjera prometa i porijekla roba i tom prilikom pronađena veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Radilo se o 10.975 komada robe (dioptrijske naočale, sunčane naočale, patike i sl.) koja je bila namijenjena internet prodaji (Live prodaja). Predmetna roba je privremeno oduzeta, a vrijednost iste se procjenjuje na cca 253.600,00 KM.

Za utvrđene nezakonitosti, protiv učinioca istih preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.