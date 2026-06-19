DM iz predostrožnosti povlači proizvod “babylove silikonska kašika, 2 komada”

S ciljem zaštite potrošača, dm drogerie markt d.o.o. iz predostrožnosti iz prodaje povlači proizvod “babylove silikonska kašika, 2 komada”. Povlačenje se isključivo odnosi na proizvod brojeva šarže 2521 i 2532 te GTIN broja 4067796183429.

Podatke možete pronaći na pakovanju iznad barkoda. Broj šarže nije vidljiv na samim kašikama. Proizvodi s navedenim brojevima šarže već su povučeni iz prodaje.

Razlog povlačenja

Ne može biti isključeno da se pri korištenju “babylove silikonskih kašika, 2 komada” od kašike mogu odvojiti mali dijelovi, što pri konzumaciji može predstavljati opasnost za djecu.

S obzirom da broj šarže na samom proizvodu nije vidljiv, pozivamo sve kupce koji su već kupili proizvod, neovisno o broju šarže, da isti prestanu koristiti te da, otvoren ili neotvoren, vrate u njima najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa.

“Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas je od velike važnosti. Žalimo zbog ovog događaja i našim kupcima se izvinjavamo zbog nastalih neugodnosti ali i zahvaljujemo na razumijevanju”, poručili su iz dm-a te dodaju da se u slučaju pitanja kupci mogu obratiti odjelu Nabave kompanije na kontakt telefon: 033 778 300.