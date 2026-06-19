CIK BiH ovjerio 29 koalicija za predstojeće izbore

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za Opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija istekao je 16. juna 2026. godine u 16:00 sati.

Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na Općim izborima 2026. godine, Centralna izborna komisija BiH je ovjerila prijave 29 koalicija.

Pregled ovjerenih koalicija bit će dostupan na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 06. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama.