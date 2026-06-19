Privremena izmjena režima saobraćaja u Srebreniku 21. juna

Povodom obilježavanja Dana Grada Srebrenika, kako je i najavljeno, u nedjelju 21. juna Hari Mata Hari će održati koncert na Trgu Alije Izetbegovića, zbog čega će doći do privremene izmjene u odvijanju saobraćaja na području Srebrenika.

Naime, saobraćaj će biti potpuno obustavljen u ulicama Prvog marta i Dr. Hašima Muharemovića u vremenu od 18:00 do 24:00 sata na kompletnoj širini puta.

Nakon ponoći, saobraćaj će se, u navedenim ulicama, odvijati nesmetano.