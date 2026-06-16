Kanadski grad Calgary proglasio 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Kanadski olimpijski grad Calgary proglasio je 11. juli 2026. Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

U proklamaciji koju je potpisao gradonačelnik Calgarya Jeromy Farkas navodi se da se 11. jula 2026. godine obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Ovaj grad proklamacijom podiže svijest o tragičnoj patnji žrtava genocida i odaje počast više od 8.000 nevino ubijenih civila u genocidu.

Podsjeća se da je Parlament Kanade usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici 2010. i 2015. godine, kojima se 11. juli proglašava Danom sjećanja na žrtve genocid u Srebrenici u Kanadi, te navedeni genocid uključuje u Mjesec sjećanja, osude i prevencije genocida u Kanadi svakog aprila.

Proklamacija posebno ističe da Srebrenica služi kao podsjetnik na razmišljanje o historijskoj nepravdi te da se žrtvama i budućim generacijama duguje da se sjećaju Srebrenice i osigura da se ona nikada više ne ponovi.

Preživjeli i potomci genocida podsjećaju koliko je važno pokazati solidarnost i jedinstvo, pomagati u borbi protiv mržnje, nepravde i diskriminacije te raditi na jačoj, raznolikijoj zajednici koja može biti garant da se to nikada više neće ponoviti. Kalgari poziva da se razmisli o historijskim nepravdama, dok istovremeno podiže svijest o mnogim oblicima diskriminacije i nejednakosti koje nesrazmjerno trpe mnoge nacionalne grupe u svijetu.

Iz Instituta za istraživanje genocida Kanada navode da je genocid u Srebrenici, u Evropi koja sebe smatra civiliziranom, pa još u 20. vijeku, bio fatalan i globalni poraz humanosti i civiliziranosti jer su Evropa i cijeli svijet nijemo posmatrali taj evropski genocid.

– Da bi apsurd bio potpun treba imati u vidu da je bošnjačka enklava Srebrenica u tom času bila, navodno, zaštićena zona Ujedinjenih nacija. Usavršavanje toga apsurda, zapravo toga kolapsa međunarodnog prava i humanosti, okončano je tako što je enklava Srebrenica dodijeljena administraciji i institucijama entiteta RS stvorenog na masovnim grobnicama, odlukom moćnih političkih faktora koji su time pokopali i humanost, međunarodno pravo i vjerodostojnost Ujedinjenih nacija, ovjeravajući praksu u svijetu o neosporivom pravu jačega – istaknuli su.

IGK izražava duboko uvažavanje i zahvalnost za odluku koju je donio Calgary.

IGK oštro osuđuje sve pokušaje revizije i relativizacije genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, naglašavajući da bol majki Srebrenice i patnja preživjelih moraju biti shvaćeni kao moralno pitanje najvišeg ranga za cjelokupnu bosansku, kanadsku i svjetsku javnost, saopćeno je iz Instituta za istraživanje genocida Kanada.