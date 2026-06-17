Pojeftinilo gorivo u Bosni i Hercegovini, evo koliko iznosi

Gorivo u BiH bilježi blagi pad cijena, nakon što su cijene nafte na svjetskom tržištu nastavile snažno padati drugi dan zaredom i spustile se na najniži nivo u posljednja tri mjeseca.

Cijena Brent sirove nafte pala je za 4,21 dolar, odnosno 5,1 posto, te je trgovanje završeno na 78,96 dolara po barelu. Američka nafta West Texas Intermediate, WTI, pojeftinila je za 4,70 dolara ili 5,8 posto, na 76,05 dolara po barelu.

Pad cijena povezuje se s objavom detalja privremenog sporazuma o okončanju rata u Iranu, što je utjecalo na smirivanje tržišta. Analitičari navode da cijena sirove nafte pada zbog očekivanja da bi Hormuški moreuz uskoro mogao biti otvoren za nesmetan prolazak nafte.

Prije početka rata, kroz Hormuški moreuz prolazilo je oko 20 posto globalnih zaliha nafte, zbog čega svaka promjena u tom području snažno utiče na kretanja na energetskom tržištu.

Pad cijena nafte već se postepeno odražava i na tržište u Bosni i Hercegovini. Prema jutrošnjim podacima u Tuzli i okolini, najniža cijena benzina iznosi 2,79 KM po litru, dok je najniža cijena dizela 2,84 KM po litru.