Srijeda, 11 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIZNIS

Komisija za izbor – Lista kandidata za čin “policajac” predloženih za osnovnu obuku za kadete

By admin
0
65

Na osnovu člana 58. Zakona o policijskim službenicima TK-a (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/22 i 17/23) i člana 25. Pravilnika o postupku, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravi policije MUP TK-a, po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 10.09.2025. godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 180 i čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 20, Komisija za izbor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

• Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji su aplicirali za čin „policajac“ kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima i kandidate koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete. Listu možete preuzeti ovdje.

Prethodni članak
Aerodrom Tuzla dobija 3,8 miliona KM finansijske podrške
Naredni članak
Zbog saobraćajne nezgode na planinskom prevoju Komar (Travnik-Donji Vakuf), obustavljen je saobraćaj
admin

VIJESTI

BIZNIS vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a