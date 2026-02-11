Komisija za izbor – Lista kandidata za čin “policajac” predloženih za osnovnu obuku za kadete

Na osnovu člana 58. Zakona o policijskim službenicima TK-a (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/22 i 17/23) i člana 25. Pravilnika o postupku, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravi policije MUP TK-a, po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 10.09.2025. godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 180 i čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 20, Komisija za izbor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

• Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji su aplicirali za čin „policajac“ kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima i kandidate koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete. Listu možete preuzeti ovdje.