Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila na mogućnost bujičnih i urbanih poplava

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izvijestila je u četvrtak kako uslijed obilnih padavina, lokalno vrlo jakog intenziteta i kratkog trajanja na području sliva Jadranskog mora postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava.

Kako navode u priopćenju očekivani početak događaja je 21. kolovoza, dok se vrhunac vodnog vala može očekivali u noći s četvrtka na petak, 22. kolovoza.

“Savjetujemo nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučamo dodatni oprez”, poručili su iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

RTVTK