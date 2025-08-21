Epilog nesreće kod Srebrenika: Povrijeđene četiri osobe

Na magistralnom putu M1.8 u mjestu Previle kod Srebrenika jučer se 12:20 sati, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila – “VW Golf” kojim je upravljao J.Dž. (1963) iz Odžaka i “Land Rover” za čijim je volanom bila F.H. (1992) iz Srebrenika.

U nezgodi su povrijeđeni oba vozača. J.Dž. je zbog teških tjelesnih povreda zadržan na liječenju u UKC-u Tuzla, dok je F.H. zadobila lakše povrede i odbila hospitalizaciju.

Lakše je povrijeđena i saputnica u “Golfu”, N.Dž. (1967) iz Odžaka, koja je nakon ukazane pomoći otpuštena na kućno liječenje. Povrede je zadobila i desetogodišnjakinja iz “Land Rovera”, a ljekari se još nisu izjasnili o stepenu njenih povreda te je zadržana na liječenju.

Potrebne mjere i radnje na mjestu nezgode poduzeli su policijski službenici PU Srebrenik.

RTV Slon