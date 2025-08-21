Četvrtak, 21 Augusta, 2025
Objavljen spisak igrača: Zmajevi u subotu protiv Belgije u Skenderiji

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu od 18 sati na parketu dvorane „Mirza Delibašić“ u KSC Skenderija odigrat će prijateljsku utakmicu protiv selekcije Belgije.

Ovaj susret bit će ujedno i posljednja provjera za Zmajeve prije odlaska na Kipar i nastupa na Evropskom prvenstvu – Eurobasketu.

Selektor Adis Bećiragić odlučio je da protiv Belgije zaigra ekipa koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem takmičenju. U sastavu su: Miralem Halilović, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Kenan Kamenjaš, Amar Alibegović, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Ajdin Penava, Adnan Arslanagić, John Roberson i Tarik Hrelja.

Ulaznice po cijenama od 20 i 30 KM dostupne su od danas u prostorijama Košarkaškog saveza BiH, na platou KSC Skenderija, kao i putem online platforme event.ba.

