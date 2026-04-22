Alarmantni podaci: 23 posto djece u TK-u ima poremećaje ponašanja

Više od 23 posto djece na području Tuzlanskog kantona ima neki poremećaj u ponašanju. Rezultati su to istraživanja koje je proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli. Prevencija nasilja među djecom i mladima bila je i tema konferencije održane u Tuzli.

Podatak da 23 posto djece na području Tuzlanskog kantona ima anksiozno-depresivne poremećaje, socijalne probleme, poteškoće s pažnjom i mišljenjem, panične poremećaje i agresivno ponašanje izazvao je zabrinutost stručne javnosti. Upozorava se da je vrijeme za konkretne mjere.

Profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Lejla Kuralić Čišić istakla je da je neophodan sistemski pristup rješavanju ovog problema.

„Upućuje se na zaključak da je neophodno multidisciplinarno, odnosno transdisciplinarno djelovanje i uvezanost institucija kako bismo adekvatno odgovorili na problematiku koja je prisutna“, kazala je Kuralić Čišić.

Ova tema je posebna aktuelna u posljednje vrijeme, imajući u vidu da su u brojnim školama širom zemlje zaprimljene anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli Vesna Bratovčić naglasila je važnost jačanja otpornosti kod djece i mladih.

„Na današnji dan svjedoci smo objava o bombama u školama. Čini se da su rezilijentnost i otpornost na sve ono što se svakodnevno dešava, kako nama tako i učenicima i mladima, vrlo važna tema“, izjavila je Bratovčić.

Uzroci poremećaja u ponašanju su brojni, zbog čega odgovornost nije isključivo na roditeljima. Poremećaji mogu nastati kao posljedica slabe povezanosti sa školom, lošijeg akademskog uspjeha, ali i utjecaja moderne tehnologije i lakše dostupnosti oružja.

„Smatra se da, ukoliko porodica posjeduje vatreno oružje, postoji 70 posto veća vjerovatnoća da će ono biti upotrijebljeno. Također, imamo nove uređaje, poput mobilnih telefona, koji značajno utječu na odgoj i obrazovanje djece, što ranije nije bio slučaj“, kazala je Kuralić Čišić.

Vrlo je važno postaviti sistem tako da se nakon dijagnostike, prvo odgovori na potrebe koje su kod djeteta izražene, istaknuto je tokom konferencije. Ali, prije nego što uopšte dođe do kategorizacije djeteta mora mu se pomoći kroz preventivni rad. Jedino na taj način je moguće spriječiti eskalaciju nekog nemilog događaja.

